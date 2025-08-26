والدین اور اساتذہ باہمی تعاون سے نو نہالان چمن کی تربیت کریں،سید احتشام الحق ہمدانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)معروف ماہر تعلیم سید احتشام الحق ہمدانی نے گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس ہائی سکول میں خطاب کرتے ہوئے کہاکہ۔۔۔
والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ باہمی تعاون سے نو نہالان چمن کی تربیت کریں۔قومی مستقبل سنوارنے کے لیے وطن سے پیار بہت ضروری ہے ۔ آج دنیا میں پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے ۔ معرکئہ حق میں ہما ری فتح اور برطانیہ میں ہماری ایئر فورس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ۔ اس تشخص کو برقرار رکھنا چاہیے ۔