ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی یوسیزدفاتر کی اچانک چیکنگ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودھا محمد شیر ننگیانہ نے یونین کونسلوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے یونین کونسلوں کے دفاتر کے اچانک انسپکشن شروع کردی۔۔۔
انہوں نے گزشتہ روز تحصیل بھلوال اور کوٹ مومن کی متعدد یونین کونسلوں کا معائنہ اور اس موقعہ پر سائلوں سے مسائل سنے انہوں نے سیکرٹریز کو سختی سے ہدایت کی آنے والے سائلوں سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں جائز کاموں کو جلد از جلد کریں پیدائش اموات نکاح رجسٹریشن فیس دفتر میں واضح جگہ پر آویزاں کریں اور اپنی دفتری حاضری کو یقینی بنائیں شکایت پر سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔