حکو مت ہر محاذ پر نا کا میوں کی بد ترین تاریخ رقم کر ر ہی ہے ،شفقت عباس اعوان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ موجو د ہ حکو مت ہر محاذ پر نا کا میوں کی بد ترین تاریخ رقم کر ر ہی ہے عوا م کے چو لہے ٹھنڈے کر نے کا سلسلہ جا ر ی ہے۔۔۔

 فار م 47حکو مت کے پا س عوامی فلاح و بہبو د اور عوا م کے مسائل کے حل کو ئی پلا ن نہیں ہے پوری قو م با نی چیئر مین پی ٹی آئی عمران خا ن کے سا بق دور حکو مت کو یا د کر ر ہی ہے موجو د ہ حکو مت نے غر بت بے ر وز گا ر ی اور مہنگائی کی بدترین تاریخ رقم کی ہے آ ج ہر سطح پر عوا م میں موجو د ہ حکو مت کے خلا ف نفرت بڑھ ر ہی ہے فار م 47حکو مت عوامی آواز دبا نے کیلئے ا یڑی چوٹی کا زور لگا ر ہی ہے لیکن قو م آ ج بھی با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمرا ن خا ن کے ساتھ ہے 

 

