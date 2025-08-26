صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کامیاب زندگی کے لیے جلد سونا اور جلد بیدار ہونا بہت ضروری ہے ،قاری عتیق الرحمان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ اﷲ پاک ہماری محنت ضائع ہونے نہیں دیتا جو لوگ اﷲ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں۔

کائنات اْن سے پیار کرتی ہے ۔ تاجدار ختم نبوت، محمد مصطفی صلی اﷲ علیہ والہ وسلم نے ہمیں زندگی کا جو لائحہ عمل عنایت فرمایا اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے ۔ ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ۔سحر خیزی کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے ۔فجر کی نماز میں مساجد نمازیوں کی منتظر رہتی ہے ۔ کامیاب زندگی کے لیے جلد سونا اور جلد بیدار ہونا بہت ضروری ہے ۔ 

 

