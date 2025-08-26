صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ میں بڑھتی ہوئی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لئے محکمہ تحفظ ماحولیات کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔۔۔

اس سلسلہ میں سرگودھا میں 25کروڑ سے زائد لاگت سے سرگودھا میں ڈویژنل انوائرمنٹ کمپلیکس کی تعمیر شروع کی جارہی ہے جس میں جدید لیبارٹری آلات اور موبائیل لیب وغیرہ بنائی جائے گی اس سے ڈویژن میں آلودگی کے کم کرنے میں مدد ملے گی،جبکہتحفظ ماحولیات کے گزشتہ تین سالوں کے جاری کردہ اعدادو شمار اور تجریاتی رپورٹ میں صورتحال کو الارمنگ پوائنٹ سے متجاوز قرار دیئے جانے پرسرگودھا میں آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے ایک عرصہ سے مراسلت ہو رہی ہے ، جسمیں یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ تحفظ ماحولیات کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ آلودگی کو کنٹرول میں لا سکے ، جس پر صوبائی حکومت نے تجاویز طلب کی تھیں جن پر غور و فکر کے بعد مستقل طور پر ائیر کوالٹی اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی لانچ کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے ،ذرائع کے مطابق اس نظام کے تحت مختلف مقامات پر سینسرز کے ذریعے فضاء میں آلودگی کے تناسب کی براہ راست نگرانی ہو گی جس سے ماحول کو صاف رکھنے میں مدد ملے گی۔

 

