کلاس نہم کے ناقص نتائج سوشل میڈیا پر موضو ع بحث
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)رواں سال کلاس نہم کے سالانہ نتائج میں مایوس کن صورتحال سوشل میڈیا پر موضو ع بحث بن کر رہ گئی ہے ، ذرائع کے مطابق ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت کلاس نہم کے نتائج میں مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 46.37 فیصدرہا۔۔۔
اور یہ صورتحال سوشل میڈیا پر تاحال موضو ع بحث بنی ہوئی ہے اساتذہ اور ماہر ین تعلیم کا کہنا ہے کہ کمزور رزلٹ کی ایک بہت بڑی وجہ نہم اور دہم کو پڑھانے والے اساتذہ کو جادوگر سمجھنا ہے کیونکہ جماعت پنجم تک اردو لکھنا پڑھنا، بنیادی ریاضی اور انگریزی کی صحیح طریقے سے مشق نہیں کروائی جاتی ، اورششم سے ہشتم تک بھی تردد کرنے کی خاص ضرورت نہیں، اسی صورتحال کے پیش نظر سب اچھا ہے اور اساتذہ بہت زیادہ محنتی ہیں کا راگ الاپ کر 100 فیصد رزلٹ خواہ حروف تہجی بھی نہ آ جاتا ہے ،بچوں کی تعداد ، ایڈمنسٹریشن کے مسائل نے ہائی سکولوں کو پہلے ہی مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے ، اگر کوئی کچھ بولے تو فورا قریبی سکول ٹرانسفر کر دی جاتی ہے ، ایسی صورتحال میں صرف جادوگر ہی نہم دہم میں پچھلے 8 سالوں کو کور کر سکتے ہیں،جبکہ ماہرین تعلیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہم دہم میں مسائل ضرور ہیں لیکن زیادہ تر کو کوشش زیادہ کرتے ہیں۔