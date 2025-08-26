صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلاو ل بھٹو کی قیا د ت میں پیپلزپارٹی کی مقبو لیت کا سفر جا ر ی ہے ،تسنیم ا قریشی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردا ر ی کی قیا د ت میں پیپلزپارٹی کی مقبو لیت کا سفر جا ر ی ہے۔۔۔

 صو بہ پنجا ب میں پا رٹی کو متحرک منظم وفعا ل کر نے کی کو ششوں کے مطلوبہ نتائج سامنے آ ر ہے ہیں ضلع سرگودہا سمیت پنجا ب کے مختلف اضلا ع میں بے نظیر بھٹو شہید فر ی کڈنی سنٹر ز کے قیا م کا فیصلہ ایک انقلا بی پروگرام ہو گا جس کے لیے فنڈز صد ر مملکت آ صف علی زرد ار ی د یں گے پا کستا ن پیپلزپارٹی کا مشن ہی غریب عوا م کے حقوق کا حصول اور ان کیلئے عملی جد و جہد ہے ۔

 

