صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی تلخ کلامی ، یونیورسٹی کے طالبعلم پر فائرنگ ، شدید زخمی

  • سرگودھا
معمولی تلخ کلامی ، یونیورسٹی کے طالبعلم پر فائرنگ ، شدید زخمی

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)معمولی تلخ کلامی پر یونیورسٹی کے طالبعلم کو گولیوں سے لہولہان کردیا گیا۔تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ میں واقعہ نجی یونیورسٹی کے طالبعلم کا عمر نامی شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا۔۔۔

جس کے بعد عمر نے اپنے دیگر 14 ساتھیوں کو بھی موقع پر بلا لیا اور بعد ازاں نوجوان کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گولیاں مار کر شدید زخمی کردیا۔ اہل علاقہ کے جمع ہونے پر ملزم اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہوگئے پولیس نے مضروب کے بھائی زوہیب کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک مسائل : ایلی ویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ متعارف

وزیرصحت کی زیر صدارت انسدادِ ڈینگی سے متعلق اجلاس

سیکرٹری داخلہ کا پنجاب پریزن سٹاف ٹریننگ کالج کا دورہ

آئی جی نے ملازمین، اہلخانہ کے مسائل سنے ، ریلیف کیلئے احکامات

نارنگ : آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ ناکام

نبی کریمؐ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی بڑی خوشی نہیں ، طاہرالقادری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس