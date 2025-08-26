صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
2مخالفین کو یرغمال بنا کر تشدد،مقدمہ درج کر لیا گیا

نواحی علاقے 39جنوبی میں سابقہ رنجش پر اﷲ دتہ وغیر ہ نصف درجن سے زائد افراد نے مخالف فرحان اور شاہد کو زبردستی پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا اور حبس بے جا میں رکھنے کے دوران تشدد کا نشانہ بناتے رہے ، جس پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

