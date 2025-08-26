2مخالفین کو یرغمال بنا کر تشدد،مقدمہ درج کر لیا گیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے 39جنوبی میں سابقہ رنجش پر اﷲ دتہ وغیرہ نصف درجن سے زائد افراد نے مخالف فرحان اور شاہد کو زبردستی پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا اور حبس بےجا میں رکھنے کے دوران تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔۔۔
