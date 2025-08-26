ن لیگ نے ہمیشہ عوام کو ریلیف کیلئے اقدامات کئے ،خواجہ نعیم اقبال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نائب صدر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن خواجہ نعیم اقبال نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی حکو مت نے ہمیشہ ہی عوا م کی فلاح و بہبو د عوام کو ریلیف کی فراہمی اور عوا م کی بہتر ی کیلئے اقدا ما ت کیے ہیں۔۔۔
صو بہ پنجا ب میں آ ج نہا یت تیز رفتار ی سے عوامی فلاح و بہبو د کے منصو بے پایہ تکمیل تک پہنچا ئے جا ر ہے ہیں و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو از شر یف شبا نہ ر و ز عوا م کی فلاح و بہبو د کیلئے منصو بو ں پر عمل پیرا ہیں ہر شعبے میں عوامی بہتری کے لیے اقدا ما ت کا سلسلہ جا ر ی ہے