صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ نے ہمیشہ عوام کو ریلیف کیلئے اقدامات کئے ،خواجہ نعیم اقبال

  • سرگودھا
ن لیگ نے ہمیشہ عوام کو ریلیف کیلئے اقدامات کئے ،خواجہ نعیم اقبال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نائب صدر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن خواجہ نعیم اقبال نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی حکو مت نے ہمیشہ ہی عوا م کی فلاح و بہبو د عوام کو ریلیف کی فراہمی اور عوا م کی بہتر ی کیلئے اقدا ما ت کیے ہیں۔۔۔

 صو بہ پنجا ب میں آ ج نہا یت تیز رفتار ی سے عوامی فلاح و بہبو د کے منصو بے پایہ تکمیل تک پہنچا ئے جا ر ہے ہیں و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو از شر یف شبا نہ ر و ز عوا م کی فلاح و بہبو د کیلئے منصو بو ں پر عمل پیرا ہیں ہر شعبے میں عوامی بہتری کے لیے اقدا ما ت کا سلسلہ جا ر ی ہے 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیا خورو نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ،انتظامیہ بے بس،شہریوں کا احتجاج

حافظ آباد: سیوریج بند ،کئی علاقوں میں پانی جمع

فرسودہ نظام نے کبھی عوام کو خو شحالی نہیں دی :سراج الحق

ملک میں ظلم اور جبر کا نظام جلد ختم ہوگا :روبا عمر ڈار

سیالکوٹ ایئر پورٹ :جعلی دستاویزات پر یونان جانے کی کو شش ، مسافر گرفتار

جامعہ چشتیہ رضویہ ضیا القرآن کے کیمپس 2میں طلبہ کیلئے ہاسٹل تعمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس