الیکٹرک بسوں کیلئے جنرل بس سٹینڈ پر چارجر سٹیشن بنانیکی تیاری

  • سرگودھا
الیکٹرک بسوں کیلئے جنرل بس سٹینڈ پر چارجر سٹیشن بنانیکی تیاری

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں الیکٹرک بسوں کا اجراء 23 ستمبر سے 30 ستمبر کرنے کے لئے جنرل بس اسٹینڈ پر چارجر اسٹیشن بنانے کے لئے اقدامات کئے جا رہے ہیں۔۔۔

سیکرٹری آر ٹی اے محمد طاہر ملک نے سرگودھا شہر میں الیکٹرک بسوں کے اجرا کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ نیسپاک کی ٹیم نے مستقل اور عارضی سائٹس کا وزٹ کیا ہے جہاں 4 ہزار کے وی کے ٹرانسفارمرز نصب کیے جائیں گے ، لاری اڈا پر چھ بیس خالی کروا دی گئی ہیں اور 23 سے 30 ستمبر تک سرگودہا شہر کو الیکٹرک بسیں فراہم کر دی جائیں گی۔ 

 

