12 ربیع الاول کے جلوسوں کی تیاریوں کیلئے تنظیمات اہلسنت کا نمائندہ اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکز اہلسنت جامع مسجد حامد علیشاہ میں 12 ربیع الاول کے جلوسوں کی تیاریوں کے سلسلہ میں تمام تنظیمات اہلسنت کا نمائندہ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جسکی صدارت قاضی نگاہ مصطفے چشتی، قاضی احمد حسن چشتی نے کی، اجلاس میں پیر مشتاق احمد شاہ، اﷲ بخش سیالوی، قمر بخش سیالوی، عبداﷲ سعید ہاشمی، قاضی انعام اﷲ جلالی، آصف ضیا، نورالحسن ضیا، منیر شاہد القادری، چوہدری ریاست علی فیروزی، چوہدری خالد اقبال مسرت، مہر حسن صفدر ڈاہر، سراج الحق قادری، نجف خان حمیدی، سعید امینی، سید صفدر شاہ نے شرکت کی ۔