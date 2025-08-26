صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

12 ربیع الاول کے جلوسوں کی تیاریوں کیلئے تنظیمات اہلسنت کا نمائندہ اجلاس

  • سرگودھا
12 ربیع الاول کے جلوسوں کی تیاریوں کیلئے تنظیمات اہلسنت کا نمائندہ اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکز اہلسنت جامع مسجد حامد علیشاہ میں 12 ربیع الاول کے جلوسوں کی تیاریوں کے سلسلہ میں تمام تنظیمات اہلسنت کا نمائندہ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 جسکی صدارت قاضی نگاہ مصطفے چشتی، قاضی احمد حسن چشتی نے کی، اجلاس میں پیر مشتاق احمد شاہ، اﷲ بخش سیالوی، قمر بخش سیالوی، عبداﷲ سعید ہاشمی، قاضی انعام اﷲ جلالی، آصف ضیا، نورالحسن ضیا، منیر شاہد القادری، چوہدری ریاست علی فیروزی، چوہدری خالد اقبال مسرت، مہر حسن صفدر ڈاہر، سراج الحق قادری، نجف خان حمیدی، سعید امینی، سید صفدر شاہ نے شرکت کی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کے شہریوں کو مفت وائی فائی کی سہولت دینے کا فیصلہ

این ایس پی پی میں مصنوعی ذہانت پر تیسری سالانہ کانفرنس

افرادی قوت کو ہنرمند بنانا ہماری اولین ترجیح ،وجیہہ قمر

ایس اے پی انوویشن ڈے پر تقریب کا انعقاد

اوپن یونیورسٹی:مالیوں، سکیورٹی گارڈز کیلئے خواندگی کورس مکمل

ڈی آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس