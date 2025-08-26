صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپکا ڈپٹی کمشنر آفس کی ضلعی باڈی کے نومنتخب عہدیداران کا نوٹیفکیشن جاری

  • سرگودھا
ایپکا ڈپٹی کمشنر آفس کی ضلعی باڈی کے نومنتخب عہدیداران کا نوٹیفکیشن جاری

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈویژنل صدر ایپکا محمد پرویز اختر چوہدری کی زیر صدارت جنرل کونسل کے اجلاس میں ایپکا ڈپٹی کمشنر آفس کی ضلعی باڈی کے نومنتخب عہدیداران کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔۔۔

جس کے مطابق نصیر احمد کیانی ضلعی صدر ،جہانگیر علی جسراء، محمد نواز گوندل کو سینئر نائب صدور، محمد نصراﷲ ٹوانہ ،محمد زین شاہ ، توفیق احمد نائب صدور،جمشید الحسن جھکڑ جنرل سیکرٹری ،محمد عمران چیمہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ،ملک عامر سعید ڈپٹی جنرل سیکرٹری ،علی شہزاد چوہدری کو فنانس سیکرٹری ، مختار احمد بھٹی انفارمیشن سیکرٹری ،راؤ عدنان صغیر ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری اور علی رضا بٹ آفس سیکرٹری منتخب ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

انٹر کمپیوٹر سائنس کے نتائج کا اعلان،کامیابی کا تناسب55فیصد رہا

بس نے موٹر سائیکلوں کو رونددیا،ماں بیٹے سمیت 3جاں بحق

گورنرہاؤس میں میلاد کی محافل ہوں گی،کامران ٹیسوری

پانی کی فراہمی سب سے اہم ترجیح ہے ،مرتضیٰ وہاب

ایم کیو ایم نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنارہی،امین الحق

انڈس موٹر کمپنی کی قومی پرچم جمع کرنے کی مہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس