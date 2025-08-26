ایپکا ڈپٹی کمشنر آفس کی ضلعی باڈی کے نومنتخب عہدیداران کا نوٹیفکیشن جاری سرگودھا 26 اگست ، 2025

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈویژنل صدر ایپکا محمد پرویز اختر چوہدری کی زیر صدارت جنرل کونسل کے اجلاس میں ایپکا ڈپٹی کمشنر آفس کی ضلعی باڈی کے نومنتخب عہدیداران کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔۔۔

جس کے مطابق نصیر احمد کیانی ضلعی صدر ،جہانگیر علی جسراء، محمد نواز گوندل کو سینئر نائب صدور، محمد نصراﷲ ٹوانہ ،محمد زین شاہ ، توفیق احمد نائب صدور،جمشید الحسن جھکڑ جنرل سیکرٹری ،محمد عمران چیمہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ،ملک عامر سعید ڈپٹی جنرل سیکرٹری ،علی شہزاد چوہدری کو فنانس سیکرٹری ، مختار احمد بھٹی انفارمیشن سیکرٹری ،راؤ عدنان صغیر ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری اور علی رضا بٹ آفس سیکرٹری منتخب ہو گئے ۔