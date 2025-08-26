صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین بیلٹ سیوریج کا جوہڑ بن گئی، میونسپل انتظامیہ پر تنقید

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)جوہرآباد کی خوبصورتی کے لیے بنائی گئی گرین بیلٹ بد انتظامی کا شکار ہو کر گندے اور بدبودار جوہڑ میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں پالتو بھینسیں پانی میں جگالی کرتی نظر آتی ہیں۔یہ صورتحال میونسپل انتظامیہ کی غفلت کا نتیجہ ہے۔

 عظمت کالونی روڈ پر نصب سیوریج ڈسپوزل پمپ سے افتخار ٹاؤن تک سیوریج نالہ مکمل طور پر جھاڑیوں میں چھپ چکا ہے ، اور اس سے نکلنے والا گندا پانی گرین بیلٹ میں جمع ہو کر عوام کے لیے شدید اذیت کا باعث بن رہا ہے ۔عوامی حلقوں نے شدید ردِ عمل دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ انتظامیہ کی ساری توجہ مین بازار کے نالوں کی صفائی اور دکانوں کے ریمپ اکھاڑنے پر ہے ۔ جبکہ شہر کے اس بنیادی مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کیخلاف آپریشن کے ساتھ ساتھ سیوریج نظام کی بحالی پر بھی فوری اقدامات کیے جائیں۔

 

