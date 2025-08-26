صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بارش نے انتظامیہ سمیت منتخب نمائندوں کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ نکاسیٔ آب کے ناقص نظام نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔

 شہر کی مرکزی شاہراہیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں جبکہ کاروباری اور معمولاتِ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ۔بھاگٹانوالہ کا دیرینہ مسئلہ، یعنی ناقص نکاسی آب کا نظام، تاحال حل نہ ہو سکا۔ ترقیاتی کام صرف فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ منتخب نمائندے صرف غمی و خوشی کی تقریبات تک محدود نظر آتے ہیں۔شہریوں نے حکومتِ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس دیرینہ مسئلے کو جلد از جلد حل کرے تاکہ عوام کی روزمرہ زندگی اور کاروبار میں بہتری لائی جا سکے ۔

 

