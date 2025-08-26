پولیس موبائل خدمت مرکز کی سہولیات آج سے آپ کی دہلیز پر
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر پولیس موبائل خدمت مرکز کی سہولیات آپ کی دہلیز پر کے سلسلہ میں اقدامات کئے جا رہے ہیں۔۔۔
پولیس موبائل خدمت مرکز کی طرف سے شہریوں کوان کی دہلیز پر فراہم کی جانے والی سہولیات میں وہیکل کلیئرنس سرٹیفکیٹ، رپورٹ گمشدگی دستاویزات، کریکٹر سرٹیفکیٹ، جنرل پولیس ویریفیکشن، جرم کی اطلاع، ایف آئی آر کی کاپی، خواتین پر تشدد کے متعلق قانونی رہنمائی، اندراج کرایہ داران، اندراج گھریلو ملازم، ڈرائیونگ لرنر پرمٹ، تجدید ڈرائیونگ لائسنس، بین الاضلاعی تجدید ڈرائیونگ لائسنس اور انٹر نیشنل ڈرائیونگ پرمٹ شامل ہیں،یہ موبائل خدمت مرکز 25 اگست تا 30 اگست 2025ء بروز سوموار کو یونین کونسل بھیرہ، منگل کو گریزن سرگودھا، بدھ کو جھاوریاں روڈ لک موڑ، جمعرات کو شاہ پور سٹی نزد میونسپل کارپوریشن، جمعہ کو یونین کونسل آفس 66 شمالی اور ہفتہ کو مال آف سرگودھا کے پاس موجود رہے گی۔