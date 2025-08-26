فوڈ اتھارٹی ٹیم کی ہوٹل،کریانہ سٹور،فوڈ پوائنٹ،دکانوں کی چیکنگ
میانوالی (نامہ نگار )پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم کا صحت دشمن عناصرکے خلا ف گزشتہ ہفتے کے دوران ضلع بھر میں مختلف فوڈ بزنس کے معائنے۔۔۔
جن میں ہوٹل،کریانہ سٹور،فوڈ پوائنٹ،گوشت کی دوکانوں،دودھ کی دوکانوں اورمٹھائی کے کارخانوں پر عوام الناس کی صحت کے حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی میں چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے ،چیکنگ کے دوران میانوالی میں داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ لگاکر دودھ لانے اور لے جانے والی گاڑیوں اورموٹر سائیکلوں میں 20850لیٹردودھ کو چیک کیاگیا۔مختلف کاروائیوں کے موقع پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قوانین کے تحت2کلوگرام مختلف کھانے کی اشیاء،1کلوگرام بسکٹ،3کلوگرام مصالحہ جات،26کلوگرام زائدالمیادچائے کی پتی،8.4کلو گرام ممنوع نمک اور 20 لیٹردودھ،42کلوگرام مٹھائی ضائع کروادیا گیا اور مجموعی طور پر207500 روپے کا جرمانہ کیا گیا۔مزیدبراہ چیکنگ کے دوران میانوالی میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن پنجاب فوڈ اتھارٹی کی نگرانی میں چشمہ بیراج روڈ پردومشہورہوٹلوں اورٹانگری بنانیولے کارخانے کو حفظان صحت کے اصولوں پرکام نہ کرنے پرعارضی طورپرکام کر نے سے روک دیا۔