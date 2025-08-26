صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کا لاری اڈا کا دورہ ،ہدایت نامہ حوالے

  • سرگودھا
ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کا لاری اڈا کا دورہ ،ہدایت نامہ حوالے

میانوالی (نامہ نگار )محفوظ پنجاب راستے آسان پروگرام ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طیب علی شاہ کی نگرانی میں لاری اڈا کا دورہ کیا۔

اڈا منیجران کو ڈی پی او میانوالی کی طرف سے جاری کردہ ہدایت نامہ حوالے کیا۔ہدایت نامہ برائے پبلک ٹرانسپورٹ محفوظ پنجاب راستے آسان پروگرام کی شقوں کی تحریری دستاویز اڈہ منیجران کے حوالے کیں اور ان کو تاکید کی گئی کہ بغیر لائسنس،بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ،اور روٹ پرمٹ کوئی بھی گاڑی روڈ پر نہیں لائی جاے گی۔علاوہ ازیں اوور سپیڈنگ،چھتوں پر خطرناک انداز میں سواریاں بٹھانا حادثات کا باعث ہیں جو ناقابل معافی جرم ہے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

انٹر کمپیوٹر سائنس کے نتائج کا اعلان،کامیابی کا تناسب55فیصد رہا

بس نے موٹر سائیکلوں کو رونددیا،ماں بیٹے سمیت 3جاں بحق

گورنرہاؤس میں میلاد کی محافل ہوں گی،کامران ٹیسوری

پانی کی فراہمی سب سے اہم ترجیح ہے ،مرتضیٰ وہاب

ایم کیو ایم نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنارہی،امین الحق

انڈس موٹر کمپنی کی قومی پرچم جمع کرنے کی مہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس