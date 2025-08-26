ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کا لاری اڈا کا دورہ ،ہدایت نامہ حوالے
میانوالی (نامہ نگار )محفوظ پنجاب راستے آسان پروگرام ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طیب علی شاہ کی نگرانی میں لاری اڈا کا دورہ کیا۔
اڈا منیجران کو ڈی پی او میانوالی کی طرف سے جاری کردہ ہدایت نامہ حوالے کیا۔ہدایت نامہ برائے پبلک ٹرانسپورٹ محفوظ پنجاب راستے آسان پروگرام کی شقوں کی تحریری دستاویز اڈہ منیجران کے حوالے کیں اور ان کو تاکید کی گئی کہ بغیر لائسنس،بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ،اور روٹ پرمٹ کوئی بھی گاڑی روڈ پر نہیں لائی جاے گی۔علاوہ ازیں اوور سپیڈنگ،چھتوں پر خطرناک انداز میں سواریاں بٹھانا حادثات کا باعث ہیں جو ناقابل معافی جرم ہے۔