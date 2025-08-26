مانکے والا مڈل سکول کو ہائی سکول کا درجہ مل گیا
شاہ پور صدر (نامہ نگار ) گورنمنٹ مڈل سکول مانکے والا کو ہائی سکول کا درجہ دیے جانے پر ایک باوقار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔
تقریب سے پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن، سابق چیئرمین مہر ضمیر الحسن جھاوری اور ڈی ای او سیکنڈری سرگودھا چوہدری محمد یار تلہ نے خطاب کیا۔سردار عاصم شیر میکن نے کہا کہ تعلیم ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے اور حکومت دیہی علاقوں میں بھی معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔ شرکاء نے اس اقدام کو علاقہ مکینوں کے لیے ایک بڑا تحفہ قرار دیا۔