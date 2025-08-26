صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیدوار صوبائی اسمبلی میاں سلطان علی رانجھا کی بھابڑہ میں اہم میٹنگ میں شرکت

  • سرگودھا
امیدوار صوبائی اسمبلی میاں سلطان علی رانجھا کی بھابڑہ میں اہم میٹنگ میں شرکت

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا ) امیدوار صوبائی اسمبلی میاں سلطان علی رانجھا نے بھابڑہ میں ایک اہم میٹنگ میں شرکت کی جس کا انعقاد چو دھری صفدر حسین رانجھا نمبردار نے کیا۔

اس میٹنگ میں چوہدری ظفر اقبال رانجھا، چوہدری انور ناروانہ سمیت معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔اس موقع پر میاں سلطان علی رانجھا نے اپنی انتخابی مہم کے باضابطہ آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت ان کا مشن ہے ۔ علاقے کی ترقی، نوجوانوں کے روزگار اور بنیادی سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون اور دعاؤں سے کامیابی حاصل کر کے علاقے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے ۔ 

 

