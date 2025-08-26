صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام تیسری فیوچرآف ایجوکیشن کانفرنس

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام تیسری فیوچرآف ایجوکیشن کانفرنس

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام تیسری فیوچرآف ایجوکیشن کانفرنس 2025کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد ادارے کے اسٹریٹجک پلان کا جائزہ لینا اور اعلیٰ تعلیم کے بدلتے رجحانات پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔

کانفرنس کی صدارت وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے کی جبکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم مہمانِ خصوصی تھے ۔پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کہا پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جدت، فکری تنوع اور اساتذہ کی خود احتسابی ضروری ہے ۔ ڈاکٹرقیصر عباس نے گزشتہ دو برسوں میں یونیورسٹی کی کارکردگی کا تفصیلی ذکر کیا، جس میں تعلیمی معیار، تحقیق، جدت، بین الاقوامی روابط اور کمیونٹی سروس پر خصوصی توجہ دی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کے شہریوں کو مفت وائی فائی کی سہولت دینے کا فیصلہ

این ایس پی پی میں مصنوعی ذہانت پر تیسری سالانہ کانفرنس

افرادی قوت کو ہنرمند بنانا ہماری اولین ترجیح ،وجیہہ قمر

ایس اے پی انوویشن ڈے پر تقریب کا انعقاد

اوپن یونیورسٹی:مالیوں، سکیورٹی گارڈز کیلئے خواندگی کورس مکمل

ڈی آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس