یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام تیسری فیوچرآف ایجوکیشن کانفرنس
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام تیسری فیوچرآف ایجوکیشن کانفرنس 2025کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد ادارے کے اسٹریٹجک پلان کا جائزہ لینا اور اعلیٰ تعلیم کے بدلتے رجحانات پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔
کانفرنس کی صدارت وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے کی جبکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم مہمانِ خصوصی تھے ۔پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کہا پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جدت، فکری تنوع اور اساتذہ کی خود احتسابی ضروری ہے ۔ ڈاکٹرقیصر عباس نے گزشتہ دو برسوں میں یونیورسٹی کی کارکردگی کا تفصیلی ذکر کیا، جس میں تعلیمی معیار، تحقیق، جدت، بین الاقوامی روابط اور کمیونٹی سروس پر خصوصی توجہ دی گئی۔