کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک للیانی کا اچانک دورہ
کوٹ مومن(نمائندہ دنیا )کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے مریم نواز ہیلتھ کلینک للیانی کا اچانک دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
کمشنر نے انتظامیہ کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے واضح ہدایات جاری کیں کہ تمام معاملات کو طے شدہ معاہدے کے مطابق فوری طور پر درست کیا جائے ۔ انہوں نے انتظامیہ کو خبردار کیا کہ اگر سہولیات میں بہتری نہ لائی گئی تو حکومت کو معاہدے پر نظرثانی کی سفارش کی جائے گی۔ کمشنر نے مریضوں سے بھی ملاقات کی اور ان سے طبی سہولیات کے معیار بارے دریافت کیا۔ مریضوں نے نائٹ شفٹ میں عملے کی کمی، صفائی کی ناقص صورتحال اور پارکنگ جیسی مشکلات سے آگاہ کیا۔ کمشنر نے کلینک انتظامیہ کو سختی سے ہدایت کی کہ تمام خامیاں فوری طور پر دور کی جائیں اور مریضوں کو معیاری سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ دوبارہ دورہ کریں گے تاکہ ہدایات پر عملدرآمد کا جائزہ لیا جا سکے ۔ واضح رہے کہ آر ایچ سی للیانی کو رواں سال مئی 2025 میں آؤٹ سورس کیا گیا تھا۔