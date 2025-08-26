نقشے منظور نہ کمرشلائزیشن فیس جمع ،غیر قانونی عمارتیں اور دکانیں سیل
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی ہدایات پر میونسپل آفیسر پلاننگ عاصم ضیاء اور بلڈنگ انسپکٹر نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد غیر قانونی دکانوں، کمرشل عمارات اور پراپرٹیز کو سیل کر دیا۔
انتظامیہ کے مطابق جن عمارات کو سر بمہر کیا گیا ان کے نہ تو نقشے منظور کروائے گئے تھے اور نہ ہی کمرشلائزیشن فیس جمع کروائی گئی تھی۔ ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ تعمیر و مرمت سے قبل ضروری منظوری حاصل کریں تاکہ کسی قانونی کارروائی سے بچا جا سکے ۔