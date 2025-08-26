صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نقشے منظور نہ کمرشلائزیشن فیس جمع ،غیر قانونی عمارتیں اور دکانیں سیل

  • سرگودھا
نقشے منظور نہ کمرشلائزیشن فیس جمع ،غیر قانونی عمارتیں اور دکانیں سیل

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی ہدایات پر میونسپل آفیسر پلاننگ عاصم ضیاء اور بلڈنگ انسپکٹر نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد غیر قانونی دکانوں، کمرشل عمارات اور پراپرٹیز کو سیل کر دیا۔

انتظامیہ کے مطابق جن عمارات کو سر بمہر کیا گیا ان کے نہ تو نقشے منظور کروائے گئے تھے اور نہ ہی کمرشلائزیشن فیس جمع کروائی گئی تھی۔ ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ تعمیر و مرمت سے قبل ضروری منظوری حاصل کریں تاکہ کسی قانونی کارروائی سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیا خورو نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ،انتظامیہ بے بس،شہریوں کا احتجاج

حافظ آباد: سیوریج بند ،کئی علاقوں میں پانی جمع

فرسودہ نظام نے کبھی عوام کو خو شحالی نہیں دی :سراج الحق

ملک میں ظلم اور جبر کا نظام جلد ختم ہوگا :روبا عمر ڈار

سیالکوٹ ایئر پورٹ :جعلی دستاویزات پر یونان جانے کی کو شش ، مسافر گرفتار

جامعہ چشتیہ رضویہ ضیا القرآن کے کیمپس 2میں طلبہ کیلئے ہاسٹل تعمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس