صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربیع الائول عقیدت، احترام ،شان و شوکت سے منایا جا ئیگا، ڈی سی

  • سرگودھا
ربیع الائول عقیدت، احترام ،شان و شوکت سے منایا جا ئیگا، ڈی سی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن (ر) محمد وسیم نے ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی آمد پر امتِ مسلمہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے بے حد فضیلت اور برکت کا حامل ہے۔۔۔

 کیونکہ اسی ماہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ؐکی ولادت باسعادت ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اس عظیم موقع پر حکومتِ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ربیع الاول کو پہلے سے بڑھ کر عقیدت، احترام اور شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں سیرت النبیؐ کانفرنسز، محافلِ نعت، میلاد کے جلوس اور دیگر محافل کا شاندار اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ? کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے فرائض منصبی بخوبی انجام دینے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، صبر، برداشت اور بھائی چارے کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا جا سکے ۔ کیپٹن (ر) محمد وسیم نے مزید کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اتحاد، محبت اور یکجہتی کا پیغام دیتا ہے ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیاں سیرت النبی ? کے سنہری اصولوں کے مطابق ڈھالیں، دوسروں کے ساتھ حسنِ سلوک اختیار کریں اور وطنِ عزیز کی ترقی و استحکام میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے دعا کی کہ اﷲ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے ملک، شہر اور ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں آپ ? کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ آمین 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک مسائل : ایلی ویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ متعارف

وزیرصحت کی زیر صدارت انسدادِ ڈینگی سے متعلق اجلاس

سیکرٹری داخلہ کا پنجاب پریزن سٹاف ٹریننگ کالج کا دورہ

آئی جی نے ملازمین، اہلخانہ کے مسائل سنے ، ریلیف کیلئے احکامات

نارنگ : آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ ناکام

نبی کریمؐ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی بڑی خوشی نہیں ، طاہرالقادری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس