آر پی او کی زیر صدارت ریجنل کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر سرگود ھا محمد شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ریجنل کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام ڈی پی اوز کے علاوہ تمام ریجنل پولیس سربراہان نے شرکت کی۔
اجلاس میں پولیس کارکردگی اور سکیورٹی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر آر پی او نے پنجاب ہائی وے پٹرولنگ کو لائسنسز کے اجراء کے حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ مزید برآں انہوں نے سیف سٹی پراجیکٹس خوشاب اور بھکر کو جلد فعال کرنے کی ہدایت دی تاکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم کی روک تھام اور شہریوں کو بہتر سیکیورٹی فراہم کی جا سکے ۔ ربیع الاول کے دوران تمام اضلاع میں محافل اور جلوسوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان بنانے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔