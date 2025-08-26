ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، سڑکوں کی تعمیرومرمت کی دو سکیموں کی منظوری
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے محکمہ ہائی ویز اور لوکل گورنمنٹ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی دو سکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس کی صدارت کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے کی۔
اجلاس میں خوشاب میں محکمہ لوکل گورنمنٹ کی سرگودہا،میانوالی روڈ سے اوکھلی موہلہ تحصیل قائد آباد تک سڑک اور ضلع سرگودہا میں محکمہ ہائی ویز کی پل ٹھٹی والا سے چوک عمر روڈ تا ڈیرہ اقبال اعوان تحصیل شاہ پور تک سڑک کی سکیموں کو منظوری دی گئی۔اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ماڈل ایگری مال کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے جبکہ فیسکو کا کام جاری ہے ۔ فلائی اوور پل 47 کے دونوں اطراف کے سروس روڈ کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے اور وہاں لین مارکنگ و لائٹس کی تنصیب کا عمل شروع کیا جا رہا ہے ۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں میں تعمیراتی معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور افسران خود موقع پر جا کر کام کا جائزہ لیں۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن، ایس ای بلڈنگ امانت علی، ایکسین لوکل گورنمنٹ ناصر مکین، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل رانا شاہد عمران سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔