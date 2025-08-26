تجاوزات ختم کرنے، جانوروں کے انخلا کی سخت ہدایات
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے شہر کے مختلف مقامات پر تجاوزات کے خاتمے ، مویشیوں کے انخلا اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کے حوالے سے محکموں کو سخت ہدایات جاری کی ہیں۔
انہوں نے ہدایت کی کہ فاطمہ جناح روڈ، خوشاب روڈ، لاری اڈا روڈ سمیت اندرون شہر بلاکس میں تجاوزات کے خلاف پیرا ، ضلعی انتظامیہ اور ایم سی مل کر مؤثر لائحہ عمل تیار کریں، کمشنر نے ظفراﷲ چوک سے قینچی موڑ تک نئی بننے والی سڑک کے دونوں اطراف ہر قسم کی تجاوزات ختم کرنے اور دکانوں پر واضح سائن بورڈز آویزاں کرنے کے احکامات بھی دیے ۔ انہوں نے اندرون بلاکس میں گھروں کے باہر قائم پختہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی مشترکہ حکمتِ عملی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ جبکہ شہر سے مویشیوں کے مکمل انخلا کے لیے جاری آپریشن کو مزید تیز اور بلا امتیاز جاری رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہدایات انہوں نے مختلف محکموں کو سونپے گئے ٹاسکس کے ہفتہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران جاری کیں۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈی جی پی ایچ اے محمد ارشد، ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان، سی او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران، سی ای او میونسپل کارپوریشن ماجد بن احمد، ہائی ویز، سیکرٹری آر ٹی اے اور دیگر محکموں کے افسران شریک ہوئے ، سی او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران نے ستھرا پنجاب منصوبے کے تحت جاری صفائی سرگرمیوں اور ناقص کارکردگی کے حامل سپروائیز کیخلاف کیے گئے ایکشن کی تفصیلات بھی پیش کیں۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ ورکرز کو بروقت اور مکمل تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائی جائے ۔ اجلاس میں خوشاب روڈ پر زیر تعمیر پیڈسٹریئن برج کے بارے میں بتایا گیا کہ 10 دن میں اس کا کام مکمل کر لیا جائے گا،اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیری گل نے اجلاس کو غالب لائبریری کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے ایک ہفتے کے دوران ہونے والی پیش رفت سے بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تمام محکمے اپنی کارکردگی مزید بہتر بنائیں۔ کسی بھی سطح پر کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔