منشیات فروشوں،غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کارروائی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ عطاء شہید پولیس نے عمران سے آئس 30 گرام،تھانہ لکسیاں پولیس نے ۔۔۔
صابر سے آئس 28 گرام،تھانہ اربن ایریا پولیس نے انصر سے آئس 30 گرام،تھانہ پھلروان پولیس نے طارق سے شراب 20 لٹر،دلاور سے شراب 15 لٹر، تھانہ بھیرہ پولیس نے ارشد سے بندوق 12 بور، تھانہ شاہ پور صدر پولیس نے رمضان سے بندوق 12بور،فرحان سے بندوق 12بور، تھانہ ساہیوال پولیس نے عمر سے پسٹل30بور،تھانہ بھلوال سٹی پولیس نے حسن سے پسٹل30بور، فیاض سے ریوالور اور رمضان سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے۔