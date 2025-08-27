صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں،غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کارروائی

  • سرگودھا
منشیات فروشوں،غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کارروائی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ عطاء شہید پولیس نے عمران سے آئس 30 گرام،تھانہ لکسیاں پولیس نے ۔۔۔

صابر سے آئس 28 گرام،تھانہ اربن ایریا پولیس نے انصر سے آئس 30 گرام،تھانہ پھلروان پولیس نے طارق سے شراب 20 لٹر،دلاور سے شراب 15 لٹر، تھانہ بھیرہ پولیس نے ارشد سے بندوق 12 بور، تھانہ شاہ پور صدر پولیس نے رمضان سے بندوق 12بور،فرحان سے بندوق 12بور، تھانہ ساہیوال پولیس نے عمر سے پسٹل30بور،تھانہ بھلوال سٹی پولیس نے حسن سے پسٹل30بور، فیاض سے ریوالور اور رمضان سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری،شہری کولوٹ کرمرغابنا دیا،بدترین تشدد

ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز 30اکتوبر کو ہو گا

جماعت اسلامی کا اتوارکو حقوق کراچی مارچ کا اعلان

تیزرفتار ٹرک نے موٹرسائیکل سوار کوکچل دیا

پولیس چیف کی سرچ آپریشنز مزید موثر بنانے کی ہدایت

صوبائی محتسب کی زیرصدارت مشیران کااجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر