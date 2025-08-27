صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ایچ وی کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکلوا لئے گئے

  • سرگودھا
ایل ایچ وی کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکلوا لئے گئے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایل ایچ وی کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکلوا کر رفوچکر ہونیوالی تین نا معلو م نو سر با ز خوا تین تمام ثبوت ہونے کے باوجود گرفتار نہ ہو سکیں، جس پر متاثرہ خاتون نے آر پی او اور۔۔۔

 ڈی پی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ،بتایا جاتا ہے کہ محلہ وزیر پو ر سا ہیوا ل کی رہا ئشی صائمہ نو رین جو کہ بنیا دی طبی مر کز نور ے وا لا میں بطور ایل ایچ وی کا م کر تی ہے کو مقامی اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکلوانے کے دوران تین نو سرباز خواتین نے دھوکہ سے اے ٹی ایم کار ڈ تبدیل کر کے اکاؤنٹ سے دو لاکھ 54ہزار روپے نکلوا لئے جس کا مقدمہ بھی درج ہوا مگر کئی ماہ گزرنے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی، جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں خواتین کے چہرے صاف ہیں اور دیگر ثبوت کے باوجود مقامی پولیس بینک انتظامیہ سے سا ز باز کر کے کاروائی سے گریزاں ہے ، خاتون نے آر پی او اور ڈی پی او سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

