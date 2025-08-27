خوشاب والا پھاٹک سے مجاہد کالونی تک ریلوے ٹریک کے اطراف گندگی کے ڈھیر
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکام کی واضح ہدایات کے باوجود خوشاب والا پھاٹک سے لے کر مجاہد کالونی تک ریلوے ٹریک کے اطراف جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں موسم برسات میں ملحقہ آبادیوں کے۔۔۔
مکینوں کیلئے مشکلات بڑھا دیں اوردونوں اطراف لگائے گئے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کی وجہ سے لوگوں کا رہنا محال ہو چکا ہے ’ ملحقہ گلیوں میں تعفن ہی تعفن ہے ریلوے انتظامیہ بھی اس حوالے سے متعدد مرتبہ بلدیہ سرگودھا کو آگاہ کر چکی ہے ، یہی نہیں قبضوں کے تدارک کیلئے اقدامات سیاسی مداخلت کے باعث ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا،اہل علاقہ نے کمشنر سے صورتحال کا نوٹس لینے اور علاقے کی صفائی کا مطالبہ کیا ہے ۔