تسنیم قریشی ودیگر کا پیر نعیم الدین سیا لو ی کے بھا نجوں کی وفات پر اظہار تعزیت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم حمد قریشی ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ ممبر ٹیم بلا و ل را نا عمیر خا ن سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہز اد۔۔۔

،کو ثر بھٹی سمیت پارٹی عہدیدارا ن نے سیا ل شر یف میں صا حبزاد ہ پیر نعیم الدین سیا لو ی کے بھا نجوں کی وفات پر لوا حقین سے اظہا ر تعز یت کیا مر حو مین کیلئے دعا ئے مغفرت اور لوا حقین کیلئے صبر و جمیل کی دعا کی۔ تسنیم قریشی ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ و د یگر نے فرو کہ سمیت تحصیل سا ہیوا ل کی مختلف یونین کونسلوں میں پار ٹی عہدیدارا ن سے ملاقاتیں کی اور اجلا س میں شر کت کی۔

 

