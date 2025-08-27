ضلع سرگودھا میں سوشو اکنامک سروے کا آغاز کر دیا گیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبہ کے دیگر اضلاع کے ساتھ ضلع سرگودھا میں بھی پنجاب سوشو اکنامک سروے کا آغاز کر دیا گیا جس کے ذریعے ہر گھرانے کا اندراج کیا جا رہا ہے ۔۔۔۔
اس منصوبے کے ضلعی انچارج ملک شہباز کرامت کھوکھر نے بتایا کہ اربن یونٹ کے زیر نگرانی ہونے والے اس سروے کی بنیاد پر حکومت پنجاب آئندہ عوام کے لیے مختلف سرکاری سہولیات مفت فراہم کرے گی۔ان سہولیات میں مستحق خاندانوں کے لیے مالی امداد، ہر شہری کے لیے ہیلتھ کارڈ / صحت سہولت پروگرام، طلبہ و طالبات کے لیے وظائف اور لیپ ٹاپ اسکیمز، یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے خصوصی پیکجز، نوجوانوں کے لیے روزگار اور یوتھ لون پروگرام، ضرورت مند افراد کے لیے مفت راشن اسکیم اور بزرگ شہریوں کے لیے ہیلتھ سہولیات شامل ہیں۔ملک شہباز نے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سروے ٹیم کو اپنے شناختی کارڈز اور بچوں کے ب فارم میں درج معلومات فراہم کرنے میں مکمل تعاون کریں تاکہ ان کا اندراج درست اور مکمل ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، یہ سروے صرف اور صرف آپ سب کے فائدے کے لیے ہے ۔یہ آپ اور آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کی طرف ایک اہم قدم ہے ۔لہذا اسے کامیاب بنانے میں ہر ممکن تعاون کریں۔