  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شاکرہ نورین نے دھی رانی پروگرام فیز تھری کے حوالے سے بتایا کہ ڈویژن بھر سے 1602 درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سرگودہا سے 243، خوشاب سے۔۔۔

 387، میانوالی سے 312 اور بھکر سے 606 شامل ہیں۔ تحصیل ویریفکیشن کمیٹیوں نے اب تک 584 درخواستوں کی تصدیق مکمل کر لی ہے ۔ پروگرام کے تحت ستمبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں اہل جوڑوں کی ضلع سطح پر اجتماعی شادیوں کی تقریبات منعقد ہوں گی ، جہاں ہر جوڑے کو جہیز کی بجائے 2 لاکھ روپے نقد دیے جائیں گے پہلی بار دھی رانی پروگرام میں جیلوں میں قید قیدیوں کی بیٹیاں بھی شامل کی گئی ہیں اور ان کی شادیاں بھی اس پروگرام کے تحت کرائی جائیں گی وزیراعلیٰ پنجاب کا دھی رانی پروگرام حقیقی معنوں میں متوسط اور کمزور طبقات کے نوجوانوں کے لیے سہارا ہے ۔ یہ منصوبہ نہ صرف معاشرتی برائیوں کے خاتمے کی طرف ایک اہم قدم ہے بلکہ غریب والدین کے بوجھ کو بھی کم کرے گا۔ افسران تحصیل ویریفکیشن کمیٹیاں تیز رفتاری اور شفافیت کے ساتھ اپنا کام مکمل کریں تاکہ مستحق جوڑوں کو بروقت امداد مل سکے ۔

 

