12مویشی قبضے میں لے لئے گئے ،8باڑے بھی مسمار
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سرگودھا کی ہدایت پر میونسپل آفیسر ریگولیشن کی نگرانی میں عملہ نے شہر میں مویشی رکھنے والوں کے خلاف جاری مہم کے ۔۔۔
دوران شہر کے مختلف علاقوں بلاک 25بلاک27 اربن ایریا رسالہ روڈ وغیرہ پر کارروائی کرتے ہوئے بارہ جانوروں کو قبضے میں لیکر بند کردیے جبکہ آٹھ باڑوں کو مسمار کیا گیا مزاحمت پر ایک ایف آئی آر کا اندراج کرایا گیا، میونسپل آفیسر نے کہا کہ شہر سے تمام جانور منتقل ہونے تک آپریشن جاری رہے گا