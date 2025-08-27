مریم نوازشریف نے عوام کے دل جیت لئے ،مرزا محمد الیاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ڈپٹی میئر مرزا محمد الیاس نے کہا ہے کہ و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف نے 14ار ب رو پے ما لیت کے سرگودہا کے لیے سیو ر یج منصو بے کی منظور ی سے ۔۔۔
سرگودہا کے عوا م کے د ل جیت لیے کمشنر سرگودہا جہانزیب اعوا ن کا ا س سلسلہ میں کر دار ہر حوا لہ سے لا ئق تحسین ہے کیونکہ ا نہوں نے سیوریج منصو بہ کی منظور ی کیلئے متحر ک کر د ار ادا کیا سرگودہا کے لیے مجو ز ہ یہ منصو بہ 2050تک شہر کی بڑھتی ہو ئی آ با د ی کے لیے کا فی ہو گا اور سیوریج کا دیرینہ مسئلہ حل ہو جا ئے گا ۔
جس کے لیے سرگودہا کے عوا م کمشنر سرگودہا جہانز یب خان اعوان کو خرا ج تحسین پیش کر تے ہیں