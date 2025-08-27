صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عشق رسول ؐ میں جینااور مرنا دین کا اصل پیغام ہے ، خالد اقبال مسرت

  • سرگودھا
عشق رسول ؐ میں جینااور مرنا دین کا اصل پیغام ہے ، خالد اقبال مسرت

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) عشق رسول ؐ میں جینااور عشق رسول ؐ میں مرنا دین کا اصل پیغام ہے محمد عربی ؐ کی ولادت کی خوشی منانا باعث ثواب اور بہت بڑا اعزاز ہے آپؐ کی آمد پر کائنات کی۔۔۔

 ہر چیز نے خوشیاں منائیں فرشتے بھی شکر ایزی بجا لائے ان خیالات کا اظہار مرکزی میلاد کمیٹی ، نعت کونسل پاکستان کے صدر چوہدری خالد اقبال مسرت نے ضلع سرگودھا میں جشن عید میلاد النبی ؐکی تیاریوں کے سلسلہ میں ضلع کی تمام تحصیلوں ، دیہاتوں اور سرگودھا شہر کی میلاد کمیٹیوں اور سنی تنظیمات اور نعت کونسل کے عہدیدران کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری،شہری کولوٹ کرمرغابنا دیا،بدترین تشدد

ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز 30اکتوبر کو ہو گا

جماعت اسلامی کا اتوارکو حقوق کراچی مارچ کا اعلان

تیزرفتار ٹرک نے موٹرسائیکل سوار کوکچل دیا

پولیس چیف کی سرچ آپریشنز مزید موثر بنانے کی ہدایت

صوبائی محتسب کی زیرصدارت مشیران کااجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر