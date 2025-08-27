عشق رسول ؐ میں جینااور مرنا دین کا اصل پیغام ہے ، خالد اقبال مسرت
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) عشق رسول ؐ میں جینااور عشق رسول ؐ میں مرنا دین کا اصل پیغام ہے محمد عربی ؐ کی ولادت کی خوشی منانا باعث ثواب اور بہت بڑا اعزاز ہے آپؐ کی آمد پر کائنات کی۔۔۔
ہر چیز نے خوشیاں منائیں فرشتے بھی شکر ایزی بجا لائے ان خیالات کا اظہار مرکزی میلاد کمیٹی ، نعت کونسل پاکستان کے صدر چوہدری خالد اقبال مسرت نے ضلع سرگودھا میں جشن عید میلاد النبی ؐکی تیاریوں کے سلسلہ میں ضلع کی تمام تحصیلوں ، دیہاتوں اور سرگودھا شہر کی میلاد کمیٹیوں اور سنی تنظیمات اور نعت کونسل کے عہدیدران کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔