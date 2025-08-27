سیلاب:رب سے گناہوں کی معافی مانگیں،امیر افضل اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ناظم میڈیا کوارڈینٹر مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب امیر افضل اعوان نے روزنامہ دنیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خیبرپختونخوا میں سیلابی صورتحال کے۔۔۔
باعث قیامت صغریٰ کا منظر ہے ، سیلابی ریلے ، بادل پھٹنے اور آسمانی بجلی گرنے سے کئی گائوں بہہ گئے ، ہزاروں گھرزمین بوس ہوئے ، سینکڑوں معصوم شہریوں کی ہلاکت گہرے دکھ اور صدمے کا باعث ہے ، انہوں نے کہا کہ شمالی علاقہ جات کے دورہ کے دوران وہاں کی صورت حال دیکھ کر دل غم سے بوجھل ہوگیا، ہمیں چاہئے کہ اس صورتحال میں رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں اور متاثرین سیلاب کی امداد و بحالی کے کاموں میں آگے بڑھ کر عملی کردار ادا کریں، انہوں نے مزیدکہا کہ ،مرکزی جمعیت اہلحدیث اس دکھ اور آزمائش کی گھڑی میں خیبرپختونخوا کے بھائیوں کیساتھ ہے ،مرکزی جمعیت اہلحدیث کا شعبہ خدمت خلق اہلحدیث یوتھ فورس کے کارکنان پوری مستعدی سے امداد سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم کا ہر فرد اس موقع پر آگے بڑھے اور متاثرین کی امداد و بحالی کے کاموں میں شامل ہو۔