صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب:رب سے گناہوں کی معافی مانگیں،امیر افضل اعوان

  • سرگودھا
سیلاب:رب سے گناہوں کی معافی مانگیں،امیر افضل اعوان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ناظم میڈیا کوارڈینٹر مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب امیر افضل اعوان نے روزنامہ دنیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خیبرپختونخوا میں سیلابی صورتحال کے۔۔۔

 باعث قیامت صغریٰ کا منظر ہے ، سیلابی ریلے ، بادل پھٹنے اور آسمانی بجلی گرنے سے کئی گائوں بہہ گئے ، ہزاروں گھرزمین بوس ہوئے ، سینکڑوں معصوم شہریوں کی ہلاکت گہرے دکھ اور صدمے کا باعث ہے ، انہوں نے کہا کہ شمالی علاقہ جات کے دورہ کے دوران وہاں کی صورت حال دیکھ کر دل غم سے بوجھل ہوگیا، ہمیں چاہئے کہ اس صورتحال میں رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں اور متاثرین سیلاب کی امداد و بحالی کے کاموں میں آگے بڑھ کر عملی کردار ادا کریں، انہوں نے مزیدکہا کہ ،مرکزی جمعیت اہلحدیث اس دکھ اور آزمائش کی گھڑی میں خیبرپختونخوا کے بھائیوں کیساتھ ہے ،مرکزی جمعیت اہلحدیث کا شعبہ خدمت خلق اہلحدیث یوتھ فورس کے کارکنان پوری مستعدی سے امداد سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم کا ہر فرد اس موقع پر آگے بڑھے اور متاثرین کی امداد و بحالی کے کاموں میں شامل ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ بے بس ، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بے قابو

ایف ڈی اے کی شجرکاری مہم، ہاؤسنگ سکیموں کیلئے بھی اہداف مقرر

بچوں کی بہترین پرورش معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری :نعیم سندھو

ستھرا پنجاب مہم تیز، 20 یونین کونسلز زیرو ویسٹ کرنے کا حکم

ٹوبہ : بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے حوالے سے اجلاس

انسداڈینگی:واسا افسران کو ایس او پیز پر عملدرآمد کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر