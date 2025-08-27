ملک میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے ،علی آصف بگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم پی اے علی آصف بگا نے کہا کہ اس وقت اگر ملک میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے جس کا خوف تمام سیاسی جماعتوں کے سر پر طاری ہے۔۔۔
اور یہی وجہ ہے کہ انہیں جھوٹے مقدموں میں قید کر رکھا ہے اب تو مخالفین بھی ان کی دیانتداری کا ڈنکا بجانے لگے ہیں انشاء اﷲ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر عمران خان سب کے سامنے ہوں گے ۔اب عوام کو محرومیوں سے نکالنے کا وقت آ چکا ہے جب تک عوام خود اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں پاکستان میں غریب انصاف کے حصول کے لیے دھکے کھا رہا ہے جبکہ امیر کے لیے قانون موم کی ناک ہے اب مختلف شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت غریب کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔