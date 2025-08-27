سٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی اور آپریشن تھیٹرز کے قیام کی منظوری
سرگودھا (نعیم فیصل سے ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ہیلتھ انشیٹوز کے تحت سیکرٹری ہیلتھ عظمت محمود کی خصوصی کاوشوں سے کیبنٹ کمیٹی نے سرگودہا میں سٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی اور۔۔۔
آپریشن تھیٹرز کے قیام کی منظوری دے دی ، اس منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 6 ارب روپے لگایا گیا ہے جبکہ 50 کروڑ روپے کے فنڈز فوری طور پر مختص کر دیے گئے ہیں اور اسے رواں اے ڈی پی میں شامل کر لیا گیا ہے ، اس حوالے سے پرنسپل سرگودہا میڈیکل کالج ڈاکٹر محمد وارث فروکہ نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بالمقابل 200 بیڈز پر مشتمل ایمرجنسی کے ساتھ 10 جدید آپریشن تھیٹرز قائم کیے جائیں گے ، یہ منصوبہ دو سال کے اندر مکمل ہوگا، جس کے بعد سرگودہا میں ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یہ منصوبہ اہالیانِ سرگودہا کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے اور صحت عامہ کی جدید سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ، عوام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور سرگودہا میں ایمرجنسی کا قیام اسی وڑن کا عملی ثبوت ہے ۔