صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی اور آپریشن تھیٹرز کے قیام کی منظوری

  • سرگودھا
سٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی اور آپریشن تھیٹرز کے قیام کی منظوری

سرگودھا (نعیم فیصل سے ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ہیلتھ انشیٹوز کے تحت سیکرٹری ہیلتھ عظمت محمود کی خصوصی کاوشوں سے کیبنٹ کمیٹی نے سرگودہا میں سٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی اور۔۔۔

 آپریشن تھیٹرز کے قیام کی منظوری دے دی ، اس منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 6 ارب روپے لگایا گیا ہے جبکہ 50 کروڑ روپے کے فنڈز فوری طور پر مختص کر دیے گئے ہیں اور اسے رواں اے ڈی پی میں شامل کر لیا گیا ہے ، اس حوالے سے پرنسپل سرگودہا میڈیکل کالج ڈاکٹر محمد وارث فروکہ نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بالمقابل 200 بیڈز پر مشتمل ایمرجنسی کے ساتھ 10 جدید آپریشن تھیٹرز قائم کیے جائیں گے ، یہ منصوبہ دو سال کے اندر مکمل ہوگا، جس کے بعد سرگودہا میں ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یہ منصوبہ اہالیانِ سرگودہا کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے اور صحت عامہ کی جدید سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ، عوام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور سرگودہا میں ایمرجنسی کا قیام اسی وڑن کا عملی ثبوت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،عملے کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ نظام فعال،500کیمرے نصب

ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

انسپکشن ٹیم کاپرائمری سکول کا دورہ ،کارکردگی کو سراہا

کامیاب پولیو مہم کیلئے اقدامات کئے جارہے ، وسیم حامد سندھو

وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

غریب خاندان کے مکان پر قبضہ کی کوشش،قتل کی دھمکیاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر