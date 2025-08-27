ڈی پی او خوشاب کی تھانہ مٹھہ ٹوانہ میں کھلی کچہری ،شکایات کے ازالے کے احکامات
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی جانب سے عوامی شکایات کے فوری ازالے اور انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہریوں کے انعقاد کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ۔۔۔۔
گزشتہ روز انہوں نے ڈی ایس پی ذوالفقار حسن دیگر پولیس افسران کے ہمراہ تھانہ مٹھہ ٹوانہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جہاں مٹھہ ٹوانہ اور گردونواح سے آئے مرد و خواتین سائلین کی شکایات سنی گئیں۔ڈی پی او نے موقع پر موجود افسران کو شکایات کے فوری ازالے کے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو فوری اور بلا تفریق انصاف کی فراہمی پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی مسائل کا حل صرف کھلی کچہریوں تک محدود نہیں، بلکہ ان کا دفتر ہر وقت شہریوں کے لیے کھلا ہے ۔