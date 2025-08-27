صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ندیم افضل چن کا والدہ کے انتقال پر محمد آصف رمضان کیساتھ اظہار تعزیت

ندیم افضل چن کا والدہ کے انتقال پر محمد آصف رمضان کیساتھ اظہار تعزیت

بھیرہ (نامہ نگار)پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات چوہدری ندیم افضل چن نے محمد آصف رمضان کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے بلند درجات اور۔۔۔

 اہلِ خانہ کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی ہے ۔محمد آصف رمضان سے تعزیت کرنے والوں میں محمد اجمل گوندل، چوہدری طارق امیر، چوہدری خالد محمود آرائیں، ملک انتسام بلال، خواجہ کامران نسیم، چوہدری محمد اسحاق آرائیں، مہر محمد بلال طاہری، عطاالرحمن اقبال اور محمد عظمت اقبال شامل ہیں۔

 

