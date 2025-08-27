حکومت پینے کے صاف پانی کی فراہمی پر توجہ دے ،میاں محمد عمران
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سینئر نائب صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس و انجمن تاجران بلاک نمبر 2 سرگودھا کے صدر میاں محمد عمران نے کہا کہ حکومت نالیاں’ گٹر بنانے کیساتھ ساتھ پینے کے۔۔۔
صاف پانی کی فراہمی پر توجہ دے اور مخیر حضرات کے علاوہ این جی اوز کو ایسے علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کی طرف راغب کرے جہاں پر پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی کے باعث لوگ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں اگر تمام یونین کونسلز میں تین تین واٹر فلٹریشن پلانٹس لگا کر ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری علاقہ کے مخیر حضرات کے ذمے کردی جائے۔ لوگ لوگ مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس کیلئے حکومت کیساتھ ساتھ عوام کو بھی آگے آنا ہوگا۔