سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ متبا د ل ذرا ئع سے توا نا ئی کا حصو ل وقت کی اہم ضرورت ہے۔۔۔
حکو مت ا س ضمن میں پا ئید ار توا نا ئی کے منصو بو ں پر بھر پور طریقہ سے خصوصی تو جہ دے اور ز یا د ہ سے ز یا د ہ عوا م کو سستی و ماحو ل دوست بجلی کی فراہمی یقینی بنا ئی جا ئے کیونکہ سستی توا نا ئی کی فراہمی سے خطے میں اقتصاد ی و سما جی ترقی کی را ہ بھی ہمو ار ہو گی حکو مت کو ترجیحی بنیادوں پر سٹیک ہولڈر ز کو اعتما د میں لے کر فیصلے کر نا ہو ں گے ۔