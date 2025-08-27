صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام اور حکمران ایک پیج پر ہونگے تو ریاست مدینہ عمل میں آئیگی،قاری عبدالوحید

  • سرگودھا
عوام اور حکمران ایک پیج پر ہونگے تو ریاست مدینہ عمل میں آئیگی،قاری عبدالوحید

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنماء تحفظ ختم نبوت قاری عبدالوحید نے کہا کہ مذہبی رہنما اور عوام حکومت و انتظامیہ کے دست و بازو بن کر وطن عزیز کو اسلام کا قلعہ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرسکتے ہیں ۔۔۔

جب عوام اور حکمران ایک پیج پر ہونگے تو ریاست مدینہ عمل میں آئیگی ملک دشمن قوتیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتیں اس لئے ہمیں دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہوگا تاکہ وطن عزیز میں امن کا قیام یقینی بنایا جاسکے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،عملے کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ نظام فعال،500کیمرے نصب

ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

انسپکشن ٹیم کاپرائمری سکول کا دورہ ،کارکردگی کو سراہا

کامیاب پولیو مہم کیلئے اقدامات کئے جارہے ، وسیم حامد سندھو

وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

غریب خاندان کے مکان پر قبضہ کی کوشش،قتل کی دھمکیاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر