عوام اور حکمران ایک پیج پر ہونگے تو ریاست مدینہ عمل میں آئیگی،قاری عبدالوحید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنماء تحفظ ختم نبوت قاری عبدالوحید نے کہا کہ مذہبی رہنما اور عوام حکومت و انتظامیہ کے دست و بازو بن کر وطن عزیز کو اسلام کا قلعہ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرسکتے ہیں ۔۔۔
جب عوام اور حکمران ایک پیج پر ہونگے تو ریاست مدینہ عمل میں آئیگی ملک دشمن قوتیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتیں اس لئے ہمیں دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہوگا تاکہ وطن عزیز میں امن کا قیام یقینی بنایا جاسکے ۔