مختار احمد بھرتھ کی شیخ ممتاز حیدر انصاری کی بھابھی کے انتقال پر تعزیت
بھیرہ (نامہ نگار)وزیرِ مملکت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ نے سابق وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی بھیرہ، شیخ ممتاز حیدر انصاری کی بھابھی اور مرحوم محمد سرور انصاری کی بیوہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور۔۔۔
افسوس کا اظہار کیا ہے ۔وزیرِ مملکت گزشتہ روز مرحومہ کے اہلِ خانہ سے تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گئے اور مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ نے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے مرحومہ کے بلند درجات، مغفرت اور اہلِ خانہ کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی۔