وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپورامدادکرے ،لالہ محمد صدیق

  • سرگودھا
بھلوال(نمائندہ دنیا ) جماعت اسلامی کے رہنما لالہ محمد صدیق نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپورامدادکرے جو اس وقت بے سروسامانی کی حالت میں ہیں سیلاب کی تباہ کاری سے۔۔۔

 جن کی جانیں ،مال سب سیلابی پانی کے نذرہوچکے ہیں یہ بات انہوں نے نمائندہ سے گفتگوکرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ سیلابی علاقوں کے عوام کی حالت اس وقت انتہائی قابل رحم ہے انکی امدادکیلئے زیادہ سے زیادہ اقدامات بروئے کارلائے جائیں اور انکی جلد سے جلد بحالی کیلئے کوششیں کی جائیں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اورالخدمت فاونڈیشن اپنا انسانی خدمت کے جذبہ کے تحت ان علاقوں کے متاثرین کو امدادپہنچانے میں کرداراداکررہی ہے ۔

 

