سنی سنائی باتوں پر کارروائی نہیں کرتے ،سرکل آفیسر اینٹی کرپشن

  • سرگودھا
سنی سنائی باتوں پر کارروائی نہیں کرتے ،سرکل آفیسر اینٹی کرپشن

میانوالی (نامہ نگار)اینٹی کرپشن پنجاب کے سرکل آفیسر میانوالی ناصر نیازی نے پریس کلب میں \"میٹ دی پریس\" پروگرام میں شرکت کی ۔۔۔

اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صحافی بدعنوانی کے خاتمے میں اداروں کے اہم شراکت دار ہو سکتے ہیں،انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے دورِ تعیناتی میں 25 مقدمات درج کیے جن میں سے 17 مقدمات مکمل کر کے عدالت میں چالان جمع کرائے جا چکے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کارروائی صرف سنی سنائی باتوں یا میڈیا رپورٹس پر نہیں کی جاتی، بلکہ باقاعدہ تحریری درخواست اور شواہد کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے ۔

 

 

