شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی جانب گامزن ہے ، ارم حامد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم ین اے ارم حامد نے کہا کہ شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی جانب گامزن ہے ترقی کرتا ملک ہر پاکستانی کی خواہش ہے اور انشاء اﷲ آئندہ پاکستانیوں کو۔۔۔
اپنی یہ خواہش پوری ہوتی نظرآئیگی کیونکہ حکومت نے عوام کو تمام محرومیوں سے نکالنے کا تہیہ کررکھا ہے ،ملکی استحکام’ حکومت کی اولین ترجیح ہے حکومت کے اقدامات شاندار کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔حکومت نے سابقہ حکمرانوں نے اربوں ڈالر کے قرضے اداکئے جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا اب وقت عوامی فلاح و بہبود کا ہے اور انشاء اﷲ عوام اس میں تبدیلی محسوس کرینگے کڑا وقت عوام نے گزارلیا ہے اب خوشیاں ان کا مقدر ہونگی ۔