صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی جانب گامزن ہے ، ارم حامد

  • سرگودھا
شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی جانب گامزن ہے ، ارم حامد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم ین اے ارم حامد نے کہا کہ شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی جانب گامزن ہے ترقی کرتا ملک ہر پاکستانی کی خواہش ہے اور انشاء اﷲ آئندہ پاکستانیوں کو۔۔۔

 اپنی یہ خواہش پوری ہوتی نظرآئیگی کیونکہ حکومت نے عوام کو تمام محرومیوں سے نکالنے کا تہیہ کررکھا ہے ،ملکی استحکام’ حکومت کی اولین ترجیح ہے حکومت کے اقدامات شاندار کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔حکومت نے سابقہ حکمرانوں نے اربوں ڈالر کے قرضے اداکئے جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا اب وقت عوامی فلاح و بہبود کا ہے اور انشاء اﷲ عوام اس میں تبدیلی محسوس کرینگے کڑا وقت عوام نے گزارلیا ہے اب خوشیاں ان کا مقدر ہونگی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری،شہری کولوٹ کرمرغابنا دیا،بدترین تشدد

ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز 30اکتوبر کو ہو گا

جماعت اسلامی کا اتوارکو حقوق کراچی مارچ کا اعلان

تیزرفتار ٹرک نے موٹرسائیکل سوار کوکچل دیا

پولیس چیف کی سرچ آپریشنز مزید موثر بنانے کی ہدایت

صوبائی محتسب کی زیرصدارت مشیران کااجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر