جشنِ عید میلاد النبیؐ :امن کمیٹی کی مشاورت مکمل ،انتظامات فائنل
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جشنِ عید میلاد النبی ﷺ کے بابرکت موقع پر سکیورٹی اور لاء اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضلعی امن کمیٹی نے مشاورت مکمل کرکے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے ۔۔۔۔
اس مقصد کے لیے ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈی پی او شہزاد رفیق اعوان کی جانب سے شرکائے اجلاس کو سکیورٹی پلان کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔اس موقع پر اے ڈی سی جی ارشد وٹو اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ضلعی امن کمیٹی کے معزز اراکین کی مشاورت و تجاویز کو سراہتے ہوئے کہا کہ عید میلاد النبی ﷺ کے پُرمسرت اور بابرکت موقع پر تمام تر انتظامات کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ معزز اراکین کی مفید تجاویز سے استفادہ کرتے ہوئے ویجیلینس کا مؤثر نظام برقرار رکھا جائے گا تاکہ امن عامہ میں کوئی خلل نہ آنے پائے ۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی امن کمیٹی کے معزز ممبران رانا آفتاب احمد خان، صاحبزادہ منصور سلطان، رانا محمد اشرف خان، عاشق حسین کھوکھر، محمد اسلم مغل، محمد عبدالرحیم رضوی، محمد شریف خان، قلب محمد علی شہانی، محمد حیات قریشی، سید کریم صفدر شاہ، قاری عبد الشکور، ملک نذیر احمد کھیمٹہ، ذکاء اللہ خالد، زبیر محمود مغل، صفدر حسین عاصم، قاری محمد اشرف، غلام مرتضیٰ اور صاحبزادہ عبدالحلیم نے تفصیلی تجاویز پیش کیں۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا کہ متعلقہ محکمہ جات کے افسران عمدہ انتظامات کو یقینی بنائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ جلوس کے روٹس پر صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کی وہ خود نگرانی کریں گے ، اور اس سلسلے میں کسی بھی متعلقہ محکمہ کی جانب سے غفلت اور تساہل ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔