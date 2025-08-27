صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلورکوٹ:12ربیع الاول کے پُرامن انعقاد کیلئے اہم اجلاس

  سرگودھا
کلورکوٹ (نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر 12 ربیع الاول کے پُرامن اور شایانِ شان انعقاد کے لیے میونسپل کمیٹی کلورکوٹ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے کی۔۔۔

، جس میں علما کرام، امن کمیٹی کے اراکین اور تمام متعلقہ سرکاری محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس کا مقصد جشنِ عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر جلوسوں کی سکیورٹی، روٹس پر صفائی و روشنی، میڈیکل سہولیات اور دیگر ضروری انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے تمام سرکاری محکموں کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دیں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔انہوں نے کہا کہ عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ، جو اداروں کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے ۔ اس موقع پر انہوں نے علمائے کرام سے اپیل کی کہ وہ مساجد، مدارس اور محافل میلاد میں عوام کو امن، بھائی چارے اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں۔ اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی، امن و استحکام اور جشنِ میلاد النبی ﷺ کی پُرامن تقریبات کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی ۔ 

 

 

